تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز جمعه پنجم دی ۱۴۰۴، پنجم رجب ۱۴۴۷ و بیست و ششم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۷ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۵ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه ششم دی ساعت ۵ و ۴۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۲ دقیقه ثبت شده است.