تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی پنجم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز جمعه پنجم دی ۱۴۰۴، پنجم رجب ۱۴۴۷ و بیست و ششم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۷ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۵ دقیقه است.

اذان صبح فردا شنبه ششم دی ساعت ۵ و ۴۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۲ دقیقه ثبت شده است.