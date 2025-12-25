پخش زنده
بیش از هزار و ۲۸۰ بسته معیشتی، به همراه کمکهای نقدی، در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد ریال میان خانوادههای کمبرخوردار، توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، خیران البرزی، صحنهای ماندگار از همبستگی اجتماعی، نوعدوستی و حمایت از اقشار آسیبپذیر را به نمایش گذاشتند
در قالب اجرای برنامههای حمایتی و معیشتی ویژه شب یلدا، بیش از یکهزار و ۲۸۰ بسته معیشتی، بهداشتی، یلدانه و میوه به همراه کمکهای نقدی، به ارزش مجموع بیش از ۱۳ میلیارد ریال میان خانوادههای کمبرخوردار، کودکان کار، بانوان مقیم گرمخانهها، دانشآموزان، مددجویان و کارکنان خدماتی توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز با اشاره به اجرای این طرح گفت: خانههای هلال شهرستان کرج با همکاری خیرین و داوطلبان، بیش از ۵۰۰ بسته معیشتی، بهداشتی و میوه به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال در مناطق کمتر برخوردار توزیع کردند.
محمدباقر خلفی افزود: همچنین برگزاری جشن یلدا برای کودکان، اهدای کمکهای نقدی و حمایت از مدارس و خانوادههای نیازمند از دیگر برنامههای اجرا شده در این شهرستان بود.
خلفی تصریح کرد: شهرستان فردیس نیز با اجرای طرح یلدای مهربانی، با همراهی خانههای هلال بیش از ۲۶۰ بسته یلدایی و معیشتی به ارزش ۴ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال میان خانوادههای نیازمند، کودکان کار و مددجویان توزیع کردند که شامل اقلام اساسی مانند میوه، مرغ، برنج، روغن، رب، ماکارونی، حبوبات، شیرینی، آجیل و شیر خشک بود.
وی در ادامه افزود: با مشارکت خانههای هلال و خیرین شهرستان نظرآباد، بیش از ۵۲۰ بسته یلدانه، معیشتی و بهداشتی به همراه کمکهای نقدی، به ارزش ۵ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: اجرای این طرح نشان داد در شب یلدا، مهربانی و همدلی میتواند امید را به دلهای نیازمند هدیه دهد و گرمای انسانیت را در جامعه گسترش دهد.