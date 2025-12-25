پرونده قضایی با ۱۰۲ شاکی، با گذشت ۱۰ میلیارد تومانی طلبکاران در شهرستان زیرکوه به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در جریان برگزاری تور خبرنگاران در شهرستان زیرکوه گفت: در این پرونده، ۱۰۲ نفر از شهروندان محصولات کشاورزی زرشک و زعفران خود را به شخصی فروخته بودند، اما به حق خود نرسیده بودند.



عبدالهی افزود: در مراحل قبلی با صلح و سازش، رضایت ۲۸ نفر جلب و مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان از مطالبات آنان پرداخت شد، ۷۴ نفر از طلبکاران باقی مانده بودند که مجموع طلب آنها چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که این افراد با گذشت ۲۰ درصدی از اصل طلب خود و صرف‌نظر از دریافت خسارت، در مجموع از رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان چشم‌پوشی کردند.



وی گفت: براساس این توافق اصل طلب ۷۴ نفر به‌طور کامل پرداخت شود و آنان نیز ۲۰ درصد از طلب خود را می‌بخشند و هیچ خسارتی مطالبه نمی‌کنند اقدامی که نمونه‌ای روشن از عدالت ترمیمی و گذشت اجتماعی است.