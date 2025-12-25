با دستگیری دو متهم به سرقت موتورسیکلت و محتویات داخل خودرو در سبزوار، ۲۱ فقره سرقت در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: ماموران پلیس آگاهی درپی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان سبزوار، پس از انجام تحقیقات میدانی و یک سری اقدامات تخصصی دو متهم را دراین زمینه شناسایی، و با هماهنگی دادستان محترم عمومی و انقلاب سبزوار آنها را دستگیر کردند.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: متهمان دستگیر شده در تحقیقات به عمل آمده به ۱۳ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و هشت فقره سرقت موتور سیکلت در شهرستان سبزوار اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شدند.