تیمهای آلومینیوم و ملوان انزلی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال مقابل یکدیگر به میدان میروند.
در این دیدار که قضاوت آن را پیام حیدری برعهده دارد، شاگردان مجتبی حسینی بعد از مسابقه جام حذفی در ورزشگاه امام خمینی اراک، برای دومین بار در حدود یکماه اخیر از شاگردان مازیار زارع پذیرایی میکنند.
انزلی چیها که هفته گذشته با ۴ گل شکست سنگینی از فجر شیراز متحمل شدند، تا پیش از دیدار هفته پانزدهم با یک بازی کمتر و سه امتیاز بیشتر از آلومینیوم در رده نهم جدول قرار دارند و اراکیها با ۱۵ امتیاز، یک رده پایینتر و در خانه دهم جدول قرار دارند.
آلومینیوم اراک که آخرین بار ۳ سال پیش ملوان را شکست داده تاکنون در لیگ برتر به این تیم شمالی نباخته و ۵ دیدار رودرروی گذشته دوتیم در وقتهای قانونی با تساوی در عدد یک به پایان رسیده است.
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ و سی دقیقه امروز پنجشنبه، چهارم دیماه در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل یکدیگر به میدان میروند.