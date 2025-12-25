لَیلَةُ الرَّغائِب نخستین شب جمعه ماه رجب است که در آن امید به بخشش‌های فراوان از سوی خداوند است.

لیله الرغائب، شب عطای پاداش به مومنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اولین شب جمعه ماه رجب، «لیله الرغائب» یعنی شب آرزو‌ها یا شب رغبت‌ها نام دارد.

در دعا‌های هر روز ماه رجب، هم بهترین آرزو‌ها بیان شده و هم تلاش برای رسیدن به آن آرزو‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

امام رضا (علیه السلام) فرمودند: کسی که از خدا موفقیت می‌خواهد، اما سخت‌کوش نیست، خودش را مسخره کرده است.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز فرمودند: خداوند خیلی دوست دارد که بنده‌اش خودش را در راه خدا خسته کند. امام سجاد (علیه السلام) نیز فرمودند: این خستگی مرا محبوب خدا می‌کند.

پس باید دید که در شب آرزوها، دلمان هوای چه چیز‌هایی را می‌کند.

اعمال شب لیله الرغائب:

رسول خدا (ص) اعمالی را به این کیفیت بیان فرموده‌اند: روز پنج شنبه اول ماه رجب را در صورت امکان روزه می‌گیری.

چون شب جمعه فرا رسید، میان نماز مغرب و عشاء ۱۲ رکعت نماز می‌گزاری (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت از آن، یک مرتبه سوره «حمد» و سه مرتبه «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» و ۱۲ مرتبه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» را می‌خوانی.

پس از اتمام نماز ۷۰ مرتبه می‌گویی:أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد النَّبِیِّ الاُْمِّیِّ وَ عَلی آلِهِ آنگاه به سجده می‌روی و ۷۰ بار می‌گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» سپس سر از سجده برمی داری و ۷۰ بار می‌گویی: «رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ، إِنَّکَ أنْتَ العَلِیُّ الاْعْظَمُ» بار دیگر نیز به سجده می‌روی و ۷۰ مرتبه می‌گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» آنگاه حاجت خود را می‌طلبی که ان شاءالله برآورده خواهد.