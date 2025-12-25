پخش زنده
فرمانده دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری با اشاره به نقش دانشجویان در طراحی و ایجاد زیرساختهای سختافزاری و سامانههای مورد نیاز پژوهش بیان کرد: تحقق این هدف بزرگ، با تکیه بر توان داخلی، خوداتکایی و دانش تخصصی جوانان نخبه نیروهای مسلح امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان محمدرضا مروینام در جمع کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، چهار سال دوران تحصیل در دانشگاه را فرصتی طلایی برای ساختن شخصیت علمی، اخلاقی و حرفهای دانشجویان دانست و گفت: حضور مؤثر در عرصههای ملی و بینالمللی در آینده، در گرو تلاش، همت و مسئولیتپذیری امروز دانشجویان است.
فرمانده دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری با اشاره به ضرورت تعهد اخلاقی، پایبندی به ارزشهای اسلامی و روحیه انقلابی افزود: دانشجویان دانشگاههای نیروهای مسلح باید با الهام از سیره امام راحل، تبعیت از تدابیر مقام معظم رهبری و روحیه ایستادگی و مجاهدت، در مسیر خودسازی، علمآموزی و خدمت به کشور گام بردارند.
فرمانده دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری همچنین دانشجویان را به الگو بودن در تراز افسر ارتش جمهوری اسلامی ایران فراخواند و تأکید کرد: تمامی این تلاشها با هدف خدمت صادقانه به ارتش، کشور و مردم انجام میشود و امید است ثمرات آن موجب خیر، برکت و تعالی برای جامعه و خانوادهها باشد.