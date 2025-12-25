به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر صنعت معدن و تجارت اسدآباد گفت: در سطح روستا‌های شهرستان اسدآباد ۱۰ کارگاه فعال خیاطی وجود دارد که برای ۸۰ نفر شغل ایجاد شده است.

محمودرضا خزایی افزود: کارگاه‌های فعال برای دریافت تسهیلات به بنیاد علوی و بنیاد برکت معرفی می‌شوند.

او تأکید کرد: کارگاه خیاطی آقای جمال مومیوند در روستای چشمه قنداب نیز یکی از این کارگاه های خیاطی است که به شکل خانوادگی فعالیت می کند.

مدیر صنعت معدن و تجارت اسدآباد تصریح کرد: در این کارگاه تعدادی از اهالی روستا نیز مشغول فعالیت هستند.

خزایی افزود: این کارگاه از سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است و محصولات خود را در استان همدان و تهران به فروش می رساند.