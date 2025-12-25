پخش زنده
آقای مومیوند از اهالی روستای چشمه قنداب شهرستان اسدآباد توانسته است با راه اندازی کارگاه خیاطی علاوه بر کسب درآمد برای خود برای مردم روستا هم اشتغالزایی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر صنعت معدن و تجارت اسدآباد گفت: در سطح روستاهای شهرستان اسدآباد ۱۰ کارگاه فعال خیاطی وجود دارد که برای ۸۰ نفر شغل ایجاد شده است.
محمودرضا خزایی افزود: کارگاههای فعال برای دریافت تسهیلات به بنیاد علوی و بنیاد برکت معرفی میشوند.
او تأکید کرد: کارگاه خیاطی آقای جمال مومیوند در روستای چشمه قنداب نیز یکی از این کارگاه های خیاطی است که به شکل خانوادگی فعالیت می کند.
مدیر صنعت معدن و تجارت اسدآباد تصریح کرد: در این کارگاه تعدادی از اهالی روستا نیز مشغول فعالیت هستند.
خزایی افزود: این کارگاه از سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است و محصولات خود را در استان همدان و تهران به فروش می رساند.