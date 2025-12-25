پخش زنده
پویش نهال کاری هر مدرسه یک نهالستان در فارسان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و افزایش آگاهی زیستمحیطی دانشآموزان و برنامه آموزشی از اهداف این طرح است.
احمدی افزود: در این برنامه، دانشآموزان با نقش منابع طبیعی در زندگی انسان، اهمیت درختان و مراحل تولید نهال آشنا شدند.
به گفته وی همچنین آموزش عملی کاشت بذر بادام کوهی در گلدان، اصول نگهداری نهالها و چگونگی انتقال آنها به عرصههای طبیعی در زمان مناسب ارائه شد.