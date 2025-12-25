پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان قزوین، از دستگیری باند ۴ نفره سارقان حرفهای منازل خبر داد و گفت: این افراد بیش از ۱۲۰ فقره سرقت در قزوین و دهها مورد دیگر در استانهای دیگر انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار طرهانی اعلام کرد: آنان هر دو تا سه ماه یکبار خودروی خود را تغییر میدادند و از خودروهای تندرو مجهز به سیستم دودزا و میخپاش استفاده میکردند.
وی اضافه کرد: این سارقان با روشهای دیلمزنی و توپیزنی به منازل مجهز به حفاظ و نرده، اعم از ویلایی و آپارتمانی، نفوذ میکردند. در برخی موارد در صورت وجود گاوصندوق، آن را در محل باز کرده و در غیر این صورت، گاوصندوق را با خود میبردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین تعداد سرقتهای این باند را تنها در استان حدود۱۲۰ فقره و در کل کشور (از جمله حدود ۳۵ فقره در استان البرز) اعلام کرد.
سردار طرهانی با بیان اینکه دوره فعالیت آنان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ روز برآورد شده است، گفت: این افراد پس از مدتها تحت نظر بودن، در تاکستان مورد هدف قرار گرفتند. پس از ارتکاب یک سرقت، هنگام فرار با خودروی مجهز به سیستم دودزا، با اقدام پلیس مواجه شدند که با اصابت گلوله به لاستیک خودرو، خودرو متوقف و هر ۴ نفر دستگیر شدند.
وی اضافه کرد: یکی از سارقان نیز به دلیل کمانه ترکش، دچار جراحت سطحی شد.
فرمانده انتظامی گفت: طلاهای سرقتی توسط این باند فروخته و حاصل آن صرف خرید املاک و خودرو میشد. خانواده این سارقان نیز در تهیه خودرو، تجهیزات و پشتیبانی آنان نقش داشتند.
سردار طرهانی تأکید کرد که تلاش برای بازگرداندن اموال سرقتی به صاحبان آنها ادامه دارد.