به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه شهرکرد گفت: محمدجواد باورسادی با ایده پلتفرم توچیری، یاس جلیلی با ایده توان‌یار و حمیدرضا رضایی با ایده سیستم اطفای حریق خودکار خودرو به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند

کریمی افزود: همچنین محمدحسین پاک‌روح با ایده کلینیک سیار خورشیدی و کیت تاب‌آوری حیوانات خانگی و نیلوفر فروزنده با ایده نوآورانه بازارچه همراه – اکوسیستم هوشمند رونق‌بخشی به کسب‌وکار‌های محلی، شایسته تقدیر شناخته شدند.

به گفته وی ایده در حوزه‌های کشاورزی، دامپزشکی، هوش مصنوعی، صنایع دستی، رویکرد‌های روانشناسی منابع انسانی و ... به این رویداد ملی ارسال شد.