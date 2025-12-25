به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی با صدور دستور توقف کلنگ زنی احداث یک واحد مرغداری در شهرستان اشنویه گفت: جلب رضایت مردم در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ضروری است و هیچ پروژه‌ای بدون همراهی و اقناع اهالی منطقه نباید اجرا شود.

رضا رحمانی، امروز در آیین کلنگ‌زنی طرح یک میلیون قطعه‌ای مرغ گوشتی اشنویه، پس از مشاهده نارضایتی تعدادی از اهالی روستای گرگاگول، برای بررسی مجدد و جانمایی جدید این طرح دستور توقف کلنگ زنی را صادر کرد.

رحمانی گفت: اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری درمناطق مختلف استان باید دارای پیوست رضایت مردمی باشد و پیش از آغاز عملیات اجرایی، دغدغه‌ها و نگرانی‌های اهالی به‌صورت شفاف بررسی و پاسخ داده شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌ها باید در درجه نخست به نفع مردم منطقه، به‌ویژه ساکنان اطراف محل اجرای طرح باشد و لازم است پیش از اجرا، مردم نسبت به ابعاد مختلف پروژه توجیه شوند.

استاندارآذربایجان‌غربی اضافه کرد: شنیدن مطالبات مردمی و ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده به نگرانی‌ها، از الزامات اساسی در اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است.

شایان ذکر است توجه استاندارآذربایجان‌غربی به رضایت مردم درکلنگ زنی یک طرح سرمایه گذاری مورد توجه و واکنش مثبت کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.