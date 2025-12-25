استاندار البرز گفت: اعتقاد به توسعه باید با شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد و مدیریت استان با همین رویکرد مسیر تحول را دنبال می‌کند.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه این استان سهم قابل توجهی در توسعه ملی کشور داشته، اما آن‌گونه که باید از منافع آن بهره‌مند نشده است، گفت: اعتقاد به توسعه باید با شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد و مدیریت استان با همین رویکرد مسیر تحول را دنبال می‌کند.

مجتبی عبداللهی در برنامه زنده تلویزیونی استاندار از شبکه خبر که شامگاه چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ پخش شد، با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان اظهار کرد: البرز جوان‌ترین استان کشور، کوچک‌ترین استان از نظر وسعت، پرتراکم‌ترین و مهاجرپذیرترین استان ایران است و معمولاً در بسیاری از شاخص‌ها یا رتبه اول را دارد یا بعد از تهران قرار می‌گیرد.

او افزود: استان البرز که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد، به دلیل جوان بودن، نیازمند توسعه گسترده زیرساخت‌ها بود و این موضوع از تعهدات اصلی ما به مردم شریف استان محسوب می‌شود. البرز به‌عنوان «ایران کوچک» با حضور بیش از ۲۰ قوم مختلف، نیازمند نگاه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به تدوین سند آمایش و برنامه‌ریزی توسعه‌ای استان گفت: سند آمایش سرزمین و برنامه چهارساله توسعه استان تدوین و در سازمان برنامه و بودجه موجود است و مبنای تمامی اقدامات اجرایی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنعت و اقتصاد، قرار گرفته است.

او تصریح کرد: بر اساس این سند، توسعه صنعتی استان باید به سمت صنایع کم‌آب‌بر، سبز و دانش‌بنیان حرکت کند و این رویکرد به‌صورت عملیاتی در حال اجراست.

استاندار البرز با بیان اینکه این استان در حوزه اقتصاد جایگاه چهارم یا پنجم کشور را دارد، گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، استان البرز رتبه چهارم کشور را داراست و هدف‌گذاری ما ارتقای این جایگاه به رتبه سوم است.

او ادامه داد: نزدیکی البرز به تهران یک ظرفیت مهم است که از آن برای توسعه اقتصادی استان استفاده شده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

استاندار البرز با اشاره ویژه به صنعت دارو گفت: استان البرز در زنجیره ارزش دارو، از تولید مواد اولیه تا تولید نهایی و صادرات، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

او افزود: حدود ۷۰ درصد صادرات داروی کشور متعلق به استان البرز است و این موفقیت نتیجه تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت است؛ به‌گونه‌ای که مواد اولیه‌ای که پیش‌تر وارد می‌شد، اکنون در داخل استان تولید می‌شود.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: این الگو تنها به صنعت دارو محدود نیست و در صنایع دیگری مانند پوشاک و قطعه‌سازی نیز تکمیل زنجیره تولید و ارزش در دستور کار قرار گرفته است، تلاش ما این بوده که از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید، ارزش افزوده در داخل استان ایجاد شود و تولید صرفاً به مونتاژ یا یک مرحله محدود نباشد.

استاندار البرز در واکنش به برخی آمار‌ها درباره تورم خوراکی در استان گفت: در مقاطعی استان البرز در رتبه‌های دوم یا سوم تورم قرار داشته که این موضوع را می‌پذیریم، اما با اقدامات انجام‌شده، جایگاه استان به رتبه پانزدهم کشور بهبود یافته است.

او افزود: تمرکز ویژه‌ای بر کنترل تورم، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و خوراکی، صورت گرفته و روند شاخص‌ها نشان‌دهنده بهبود وضعیت است.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه شرایط فعلی کشور بیش از توسعه، نیازمند تثبیت و تقویت تولید است، اظهار کرد: تمرکز ما بر حفظ واحد‌های موجود، جلوگیری از کاهش تولید و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی است.

او افزود: استان البرز در احیای واحد‌های راکد و نیمه‌راکد، رتبه نخست کشور را کسب کرده و طی سال‌های اخیر بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی مشکل‌دار به چرخه تولید بازگشته‌اند.

استاندار البرز با اشاره به تحقق شعار سال گفت: سرمایه‌گذاری در صنایع سبز و کم‌آب‌بر در استان در حال انجام است و مجوز‌های متعددی در این حوزه صادر شده است.

او از افتتاح یک واحد بزرگ تولید فیلتر‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت تولید بیش از ۳۰ میلیون فیلتر در سال، جایگاه نخست منطقه را به دست خواهد آورد.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حمل‌ونقلی اشاره کرد و گفت: خط ۲ مترو کرج به طول حدود ۱۵ کیلومتر افتتاح و وارد بهره‌برداری شده و ادامه مسیر آن تا فردیس در حال اجراست.

او افزود: پروژه اتوبان شهید سلیمانی به طول ۳۲ کیلومتر با ۲۲ پل، یکی از پروژه‌های بزرگ و کاملاً ایرانی است که تلاش می‌شود تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

استاندار البرز با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد ترافیک کشور در محور کرج–قزوین متمرکز است، گفت: اتوبان شهید سلیمانی به‌تنهایی ۳۵ تا ۴۰ درصد از این بار ترافیکی را کاهش خواهد داد و بازگشت سرمایه آن تنها از محل صرفه‌جویی سوخت، کمتر از دو سال خواهد بود.

استاندار البرز درباره حوزه مسکن گفت: در قالب نهضت ملی مسکن، حدود ۲۴ هزار واحد در استان البرز ثبت‌نام قطعی شده که ۱۵ هزار واحد مربوط به شهر جدید مهستان و ۹ هزار واحد در سایر نقاط استان است.

او افزود: تمامی پروژه‌ها فعال هستند و جلسات هفتگی برای رفع مشکلات زیرساختی برگزار می‌شود. بخشی از این واحد‌ها در سال جاری و ایام دهه فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.

استاندار البرز با اشاره به مشکلات تأمین برق صنایع گفت: در گذشته استان البرز فاقد پست‌های مهم برق بود، اما اکنون پست‌های ۴۰۰، ۲۶۰ و ۶۳ کیلوولت در استان احداث شده است.

او افزود: همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از مشکلات برق صنایع برطرف شده است.

استاندار البرز با پذیرش ضعف کشور در حوزه تصفیه‌خانه‌های صنعتی گفت: بازچرخانی پساب صنعتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که آب تصفیه‌شده دوباره در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود: در شهرک صنعتی اشتهارد اصلاحات لازم انجام شده و آب خروجی تصفیه‌خانه اکنون قابلیت بهره‌برداری صنعتی دارد.

استاندار البرز با اشاره به وجود ۱۸ لکه صنعتی در استان گفت: تاکنون ۸ لکه شرایط تبدیل به شهرک صنعتی را داشته‌اند و برای سایر موارد نیز در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها پیگیری‌ها ادامه دارد.

او تأکید کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی باید همراه با ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی نیروی انسانی باشد.

استاندار البرز در پایان با قدردانی از رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انتقال دغدغه‌های مردم دارند و این گفت‌و‌گو‌ها فرصتی برای شفاف‌سازی، پاسخگویی و تقویت ارتباط مسئولان با مردم است.

او ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها، مسیر توسعه متوازن و پایدار استان البرز با قدرت ادامه یابد.