در سیلاب اخیر روستای مهرگی، یک نوجوان بومی سیریکی با شجاعت و ایثار، جان حدود شصت تن از اهالی روستا را از خطر مرگ نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیا مرکز خلیج فارس؛ فرماندار سیریک گفت: با بالا آمدن ناگهانی سطح آب و محاصره منازل مسکونی، الهیار بارانی جوان ۱۵ ساله سیریکی، با بستن طناب به قایق و دیوار خانه همسایه‌ها، کودکان، سالمندان و خانواده‌های گرفتار در آب را به مناطق امن منتقل کرد.

رضا شهیدان افزود: شرایط جوی نامساعد و حجم بالای آب، عملیات امدادرسانی را با دشواری همراه کرده بود، اما حضور به‌موقع و روحیه فداکاری این جوان نقش مهمی در جلوگیری از بروز تلفات جانی ایفا کرد.

این حرکت انسان‌دوستانه با واکنش مثبت و قدردانی گسترده مردم منطقه همراه شد و اهالی روستای مهرگی و شهرستان سیریک، الهیار بارانی را نمادی از شجاعت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانسته‌اند.

بدنبال فعالیت سامانه بارشی هفته گذشته در هرمزگان، روستای مهرگی ۱۰۰ درصد به زیر آب رفته بود.

روستای مَهرگی با۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله سی کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.