به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه لنده در آیین بدرقه ۳۰ بانوی معلم این شهرستان به سفر مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: هدف از اعزام فرهنگیان به مناطق عملیاتی جنوب، آشنایی بیشتر با رشادت‌های شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

سرهنگ روح الله ویسی افزود: معلمان به‌عنوان پرچمداران تعلیم و تربیت، می‌توانند پیام شهدا را به دانش‌آموزان منتقل کنند و آنان را با ارزش‌های والای انقلاب اسلامی آشنا سازند.

وی ادامه داد: این حرکت فرهنگی و معنوی، گامی ارزشمند در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان محسوب می‌شود و یادآور این حقیقت است که معلمان، خود شاگردان مکتب شهدا هستند.