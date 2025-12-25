کاروان فرهنگیان لنده در مسیر نور
نخستین کاروان فرهنگیان شهرستان لنده عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه ناحیه لنده در آیین بدرقه ۳۰ بانوی معلم این شهرستان به سفر مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: هدف از اعزام فرهنگیان به مناطق عملیاتی جنوب، آشنایی بیشتر با رشادتهای شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده است.
سرهنگ روح الله ویسی افزود: معلمان بهعنوان پرچمداران تعلیم و تربیت، میتوانند پیام شهدا را به دانشآموزان منتقل کنند و آنان را با ارزشهای والای انقلاب اسلامی آشنا سازند.
وی ادامه داد: این حرکت فرهنگی و معنوی، گامی ارزشمند در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه فرهنگیان و دانشآموزان محسوب میشود و یادآور این حقیقت است که معلمان، خود شاگردان مکتب شهدا هستند.
ویسی گفت: مقصد این سفر معنوی، مناطق شلمچه، هویزه و طلائیه است؛ مناطقی که یادآور حماسههای بزرگ دفاع مقدس و فداکاریهای جاودانه شهیدان است.