مجموعه مستند «سرباز ۶۳ ساله»، که هر شب ساعت ۱۹، از شبکه یک پخش می‌شود، به زوایایی کمتر دیده شده از زندگی حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس وهاج، کارگردان مجموعه مستند «سرباز ۶۳ ساله»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره این مستند گفت: مجموعه مستند ۱۶ قسمتی «سرباز ۶۳ ساله»، با میانگین زمانی ۵۰ دقیقه برای هر قسمت، قصد دارد برای نخستین بار به زوایایی از زندگی حاج قاسم سلیمانی بپردازد که کمتر برای عموم و حتی پژوهشگران شناخته شده است. تمرکز اصلی این طرح که یک سال و چند ماه به طول انجامید، بر تصاویر دیده نشده و استفاده از بخش‌های ناب صحبت‌های آرشیوی خود شهید سلیمانی بوده است.

وی درخصوص جامعیت مستند «سرباز ۶۳ ساله»، افزود: این اثر یک پرتره کامل از زمان تولد تا پس از شهادت شهید سلیمانی ارائه می‌دهد. به گفته وی، شخصیت حاج قاسم با شهادتش تمام نشده است، بلکه میراث و اثرگذاری او در جبهه مقاومت همچنان ادامه دارد. این طرح با انجام یک بازپژوهی جامع بر تمامی آثار قبلی، توانسته است ابعاد و فضا‌های جدیدی را کشف و معرفی کند.

وی گفت: یکی از کارهای مهم در این مجموعه مستند ۱۶ قسمتی، پرداختن به کار‌های این شهید به‌عنوان فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله در جنگ ۸ ساله است که هنوز برای بسیاری ناشناخته باقی مانده است.

حاج قاسم سلیمانی، بنیانگذار برگزاری کنگره‌های شهدای استانی بود که شروع آن برای اولین بار در کرمان کلید زده شد. همچنین وی اولین کسی بود که موزه دفاع مقدس را در کرمان پایه‌گذاری کرد. یکی دیگر از اقداماتی که مردم کمتر از آن اطلاع دارند، نقش شهید سلیمانی به‌عنوان بنیانگذار ستاد بازسازی عتبات عالیات است.

وی درباره سختی‌های تولید این مجموعه گفت: جمع‌آوری آرشیو‌ها بسیار دشوار بوده و این طرح حدود یک سال و چند ماه به طول انجامید. از مهم‌ترین دستاورد‌ها در ساخت این مجموعه، دسترسی و پالایش بیش از ۱۵۰ ساعت از صحبت‌ها و سخنرانی‌های خود حاج قاسم است که تلاش شده بهترین بخش‌ها برای اولین بار در این مستند استخراج و به مخاطب ارائه شود.

وی گفت: برای افزایش جذابیت صوتی و بصری و جلوگیری از کلیشه‌ای شدن مستند‌های آرشیوی، از راوی استفاده شده است. وظیفه راوی، پل زدن بین مباحث و روایت قصه‌های ناگفته‌ای است که به دلیل فوت یا عدم تمایل افراد به حضور مقابل دوربین، نمی‌توانستند مستقیماً از زبان شاهدان بیان شوند.

کارگردان این مجموعه مستند با اشاره به ماهیت جهانی و فرامنطقه‌ای شخصیت شهید سلیمانی، تأکید کرد: این مجموعه قابلیت دوبله و زیرنویس شدن برای پخش در شبکه‌های بین‌المللی مانند المیادین و هیسپان تی‌وی را دارد.

وی افزود: شخصیت شهید سلیمانی ظرفیت بالایی برای تولید انواع آثار داستانی (کوتاه، بلند، رمان، تئاتر و پویانمایی) دارد و ابراز امیدواری کرد که تیم سازنده بتواند در آینده وارد حوزه کار داستانی نیز شود. وی همچنین تأیید کرد که حجم آرشیو استفاده‌نشده بسیار زیاد است و بیش از ۵۰ ساعت از صحبت‌های خود حاج قاسم و آرشیو‌های مرتبط با جنوب شرق و قرارگاه قدس همچنان باقی مانده است و جای کار دارد.