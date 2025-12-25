معتمدان هیات اجرایی مرکزی انتخابات شورای اسلامی شهرهای باشت و بوستان انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان باشت گفت: درنشست ستاد انتخابات فرآیند انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی دوشهر باشت و بوستان انجام شد. بهنام برازنده فرماتدار باشت در این جلسه گفت: اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه برای تحقق توسعه متوازن شهرستان است. وی افزود: انتظار داریم هیئت اجرایی جدید باتکیهبر تجربه و تخصص خود، ضامن اجرای دقیق و شفاف قانون باشد. فرماندار باشت تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی، امن و مبتنی بر احترام، زمینهساز مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است. برارنده بیان کرد: ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان به هیئت نظارت معرفی و تأیید شدند. وی ادامه داد: در این جلسه و با اخذ آرای حاضران، هشت نفر بهعنوان معتمدان اصلی هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان باشت انتخاب شدند. وی با اشاره به اسامی منتخبین گفت: قاسم صادقی، علی ارشادی، محمدجعفر نجاتی، ابراهیم ظفری، مهرزاد علیزاده، علیکرم شجاعی، محمود عبدی و سید ابوطالب طاهری اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی باشت هستند. برازنده اظهار کرد: پس از پایان مراحل قانونی انتخاب معتمدان، پنج نفر نیز بهعنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای باشت و بوستان معرفی شدند. فرماندار باشت خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین و امانتداری در اخذ آرای مردم، محور اصلی اعتماد و موفقیت انتخابات پیشرو خواهد بود. انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود