معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی گفت: رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، تنها بخشی از نیاز واقعی سازمان را پوشش می‌دهد و نیازمند افزایش قابل توجه در مجلس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا انجلاسی، به بررسی وضعیت اعتبارات این سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. وی گفت: بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و دولت در لایحه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که نشان‌دهنده رشدی حدود ۳۴ درصدی است.

انجلاسی به مقایسه نرخ رشدها، اشاره کرد و افزود: رشد بودجه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ درصد بود. وی گفت: نرخ رشد ۳۴ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، نسبت به سال قبل کاهش محسوسی را نشان می‌دهد که باید در توان اجرایی سازمان لحاظ شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی در توضیح تخصیص اعتبارات افزود: ما برای اجرای کامل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۵، اعتباری بالغ بر ۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) به دولت پیشنهاد داده بودیم. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت تنها ۴۴ همت برای این منظور پیش‌بینی کرده است.

انجلاسی افزود: این رقم پیش‌بینی شده، تنها ۲۲ درصد از مبلغ مورد نیاز سازمان برای تحقق کامل اهداف قانون مذکور است و این فاصله قابل توجه، اجرای کامل قانون را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، با در نظر گرفتن اهمیت اجرای این قانون حمایتی و شرایط اقتصادی، نگاه ویژه‌تری به تقویت اعتبارات سازمان بهزیستی داشته باشند تا تعهدات قانونی کشور به خوبی اجراشود.