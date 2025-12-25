۱۵۹ نفر مشکوک به ابتلا به سرطان روده بزرگ در زاوه شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود سه هزار نفر از گروه هدف در برنامه پیشگیری از سرطان روده بزرگ غربالگری و ۱۵۹ نفر به عنوان موارد مشکوک شناسایی و برای بررسی‌های تکمیلی ارجاع داده شدند.

محمد امانی افزود: جمعیت هدف بیماری سرطان در این شهرستان، ۱۰ هزار و ۵۸۸ نفر است که حدود ۲۷ درصد آنها غربالگری شده‌اند.

وی ادامه داد: از میان افراد شناسایی‌شده، حدود ۶۰ درصد از موارد با تست فیت مثبت به سطح ۲ خدمات تشخیصی و درمانی ارجاع داده شده‌اند که نشان‌دهنده پیگیری مناسب موارد پرخطر است.

امانی به تفاوت مشارکت در مناطق شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: پوشش غربالگری در جمعیت روستایی حدود ۳۰ درصد و در جمعیت شهری فقط بیش از ۹ درصد بوده که لزوم برنامه‌ریزی هدفمندتر برای افزایش مشارکت در مناطق شهری را نشان می‌دهد.

وی در تشریح مفهوم غربالگری سرطان تأکید کرد: این برنامه‌ها برای شناسایی سرطان در مراحل اولیه و پیش از بروز علائم طراحی شده‌اند و نقش کلیدی در افزایش موفقیت درمان و کاهش مرگ‌ومیر دارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان زاوه با تقدردانی از مراکز خدمات جامع سلامت، از شهروندان واجد شرایط خواست با مراجعه به مراکز بهداشتی، در برنامه‌های غربالگری مشارکت فعال‌تری داشته باشند تا گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه برداشته شود.