پخش زنده
امروز: -
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بندرعباس گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در ۸۰ غرفه این نمابشگاه، از ۲۰ استان کشور حضور دارند.
خلیل قاسمی افزود: این نمایشگاه در زمینه هوشمند سازی، کاهش انرژی، فناوریهای نوین ساختمانی، آسانسور، شیرآلات، درب و پنجره، نقشه کشیهای ساختمانی، بتن، بلوک، سیمان، تزئینات ساختمانی، سنگ، سرامیک و کاشی برپاست.
بیشتربخوانید: گشایش هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در بندرعباس
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را، ارائه توانمندیهای داخلی در بخش ساختمان، ایجاد بازارهای جدید و تشویق برای سرمایه گذاری عنوان کرد.