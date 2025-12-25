به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در ۸۰ غرفه این نمابشگاه، از ۲۰ استان کشور حضور دارند.

خلیل قاسمی افزود: این نمایشگاه در زمینه هوشمند سازی، کاهش انرژی، فناوری‌های نوین ساختمانی، آسانسور، شیرآلات، درب و پنجره، نقشه کشی‌های ساختمانی، بتن، بلوک، سیمان، تزئینات ساختمانی، سنگ، سرامیک و کاشی برپاست.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را، ارائه توانمندی‌های داخلی در بخش ساختمان، ایجاد بازار‌های جدید و تشویق برای سرمایه گذاری عنوان کرد.