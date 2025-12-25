مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند آماده‌سازی اراضی ۶۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سایت علی آباد اشنویه در دست بوده و درحال حاضر بالای ۸۳ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از روند آماده‌سازی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان اشنویه، اظهار داشت: آماده‌سازی این طرح به سرعت در حال انجام است و به زودی روند واگذاری اراضی به متقاضیان انجام می‌شود.

وی بیان کرد: اراضی ۶۳ هکتاری اشنویه قابلیت بارگزاری یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را دارد و در قالب ۹۷۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه احداث مسکن در شهرستان اشنویه، گفت: برنامه ۴ ساله طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان احداث ۴ هزار و ۴۸۱ واحد مسکونی است.

آرامون بیان کرد: این تعداد واحد مسکونی در بخش‌های مسکن روستایی، حمایتی، خودمالکی و بازآفرینی شهری احداث می‌شوند.

وی تاکید کرد: اراضی تامین شده در شهرستان اشنویه نیاز این شهرستان برای تامین مسکن را برطرف می‌کند و مشکلی از بابت تامین زمین در این شهرستان وجود ندارد.