به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جعفر میرکتولی رییس دانشگاه گلستان گفت: در این رقابت‌ها دانشجویان از ۹ دانشگاه مازندران، گنبد کاووس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علم و فناوری مازندران، فرهنگیان مازندران، ملی و مهارت مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل و گلستان حضور داشتند.

میرکتولی افزود: این رقابت‌ها در رشته‌های دو، وزنه، نیزه، دیسک، چکش، پرش طول، پرش ارتفاع، پرش ۳ گام و ... برگزار شد.