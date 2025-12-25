پخش زنده
مسابقات دوومیدانی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور با حضور استانهای گلستان، گیلان و مازندران در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جعفر میرکتولی رییس دانشگاه گلستان گفت: در این رقابتها دانشجویان از ۹ دانشگاه مازندران، گنبد کاووس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علم و فناوری مازندران، فرهنگیان مازندران، ملی و مهارت مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل و گلستان حضور داشتند.
میرکتولی افزود: این رقابتها در رشتههای دو، وزنه، نیزه، دیسک، چکش، پرش طول، پرش ارتفاع، پرش ۳ گام و ... برگزار شد.