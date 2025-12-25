به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نفت امروز (پنجشنبه، چهارم دی) در آیین افتتاح و راه‌اندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی گفت: حضور رئیس‌جمهور در این مراسم سبب دلگرمی هرچه بیشتر همکاران صنعت نفت در پیگیری و اجرای طرح‌ها می‌شود.

محسن پاک‌نژاد با اشاره به اینکه هر زمان که به توان داخلی اتکا کرده‌ایم، توانستیم به دستاورد‌های قابل توجهی برسیم، افزود: قطعاً توسعه میادین نفت و گاز و افزایش تولید نیازمند دو مؤلفه اصلی، تأمین منابع مالی و دیگری هم توانمندی اجرایی و تخصصی مجریان است.

وزیر نفت با بیان اینکه در مورد نخست یعنی تأمین منابع مالی، در ماه‌های اخیر راهکار‌هایی را پیشنهاد دادیم که در دستگاه‌های ذیربط و محافل کارشناسی مرتبط در حال بررسی است و انتظار داریم با حمایت‌های جنابعالی مثل همیشه هرچه سریع‌تر این مورد به نتیجه برسد، افزود: در مورد دوم یعنی توانمندی اجرایی، به جنابعالی اطمینان می‌دهم، مدیران و متخصصان صنعت نفت با همکاری سازندگان و شرکت‌های توانمند داخلی می‌توانند بخش عمده و اصلی این نیاز را برآورده کنند.

افزایش بیش از ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید آزادگان جنوبی در ۱۴ ماه

محسن پاک‌نژاد افزود: شرکت پتروپارس در میدان آزادگان جنوبی، در طول ۱۴ ماه گذشته به‌عنوان پیمانکار عمومی توانسته است تولید را بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد که همه این دستاورد‌ها با هدایت و راهبری شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام شده است.

وزیر نفت با تشریح مشخصات این واحد گفت: واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) بزرگ‌ترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور بوده که شامل چهار ردیف فرآورشی با مجموع ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه در روز فرآورش نفت‌خام (هر ردیف ۸۰ هزار بشکه در روز) و حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز‌های همراه که هم اکنون بخشی از این گاز‌ها به دلیل تکمیل نشدن ظرفیت فرآورشی، در فلر‌ها می‌سوزد.

محسن پاک‌نژاد ادامه داد: انتظار داریم همکاران ما تا پایان سال ۱۴۰۵ این گاز‌ها را جمع‌آوری و به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (ان‌جی‌ال۳۲۰۰) برای تکمیل ظرفیت این پالایشگاه و جلوگیری از سوزاندن این حجم از گاز‌های همراه ارسال کنند.

تکمیل ردیف‌های فرآورشی، ضامن تولید پایدار در غرب کارون

وزیر نفت با اشاره به اینکه این طرح یکی از زیرساخت‌های کلیدی در منطقه غرب کارون بوده که با تکمیل ردیف‌های فرآورشی آن، ظرفیت تولید پایدار در این منطقه تضمین می‌شود، اظهار کرد: ما میادین دیگری را هم در حوزه غرب کارون داریم که با راه‌اندازی ظرفیت فرآورشی این مرکز، این ظرفیت‌ها آزاد و امکان افزایش تولید در منطقه غرب کارون فراهم می‌شود. این واحد فرآورشی دارای سه بخش اصلی شامل فرآورش نفت خام، جمع‌آوری گاز‌های همراه و تقویت فشار است.

محسن پاک‌نژاد با اشاره به روند بهره‌برداری از ردیف‌های فرآورشی تصریح کرد: نخستین ردیف فرآورشی نفتی این واحد اوایل امسال راه‌اندازی شد. امروز با راه‌اندازی دومین ردیف این واحد، مجموع ظرفیت فرآورش نفت خام به حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و با راه‌اندازی ۲ ردیف باقیمانده دیگر در ماه‌های آتی که بعضی دوستان پیش‌بینی می‌کنند اگر ظرفیت‌های اجرایی تحت فشار قرار بگیرد تا پایان امسال این امکان فراهم شود و بعضی دوستان هم ملاحظه‌کارانه این زمان را تا خرداد سال آینده پیش‌بینی می‌کنند.

وزیر نفت درباره وضع تولید میدان مشترک آزادگان جنوبی گفت: هم اکنون در میدان مشترک آزادگان جنوبی از مجموع ۱۹۰ حلقه چاه حفاری شده، ۱۶۰ حلقه با متوسط تولید ۱۸۰ هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال، مقدار تولید به ۱۹۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، یعنی اگر فرایند افزایش تولید را در ۱۴ ماه گذشته تاکنون و در ادامه تا پایان سال دنبال کنیم، عملا شاهد افزایش تولید بالغ بر ۶۲ هزار بشکه در روز خواهیم بود.

آزادسازی ظرفیت واحد‌های فرآورشی و افزایش انعطاف عملیاتی

محسن پاک‌نژاد با بیان اینکه سیالات تولیدی این میدان از طریق دو واحد تفکیک نفت و گاز (Gas and Oil Separation Plant-GOSP) با ظرفیت ۱۶۰ هزار بشکه در روز، در بخش‌های شمالی و جنوبی میدان دریافت می‌شود، گفت: پس از انجام عملیات جداسازی اولیه، نفت و گاز به‌صورت مجزا و از طریق خطوط لوله جریانی به واحد فرآورش مرکزی سی‌تپ منتقل می‌شوند.

وزیر نفت تأکید کرد: از اثرات مثبت راه‌اندازی این واحد، آزادسازی ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز واحد‌های فرآورشی دیگر بوده است که این امکان را فراهم می‌کند تا از طریق حفاری چاه‌های جدید یا تعمیرات و اقدامات فنی روی چاه‌ها، تولید سایر میادین منطقه افزایش پیدا کند.

محسن پاک‌نژاد با اشاره به برنامه‌های بخش گاز گفت: همسو با تأکید‌های جنابعالی، برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از تأسیسات مرتبط با بخش گازی با هدف جمع‌آوری حدود ۵.۶ میلیون متر مکعب در روز گاز همراه این میدان و ارسال آن به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (ان‌جی‌ال ۳۲۰۰) انجام شده که انتظار داریم تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد. اما با دیدگاهی که از جنابعالی سراغ دارم توقع شما این است که در زمانبندی جلوتر این امکان فراهم شود.

اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در دوره ساخت و بهره‌برداری

وزیر نفت درباره اشتغال‌زایی این طرح اظهار کرد: در دوره ساخت و اجرای طرح به طور میانگین برای ۱۵۰۰ نفر نیروی مستقیم و بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی غیرمستقیم از طریق پیمانکاران و سازندگان داخلی ایجاد اشتغال شده و با بهره‌برداری از این واحد، اشتغال پایدار برای ۷۰۰ نفر از بومیان منطقه و استان خوزستان حاصل می‌شود که یکی از خواسته‌های دیرینه عزیزان ما در این منطقه بوده تا بتوانند اشتغال داشته باشند و معیشت خود را تأمین کنند.

محسن پاک‌نژاد گفت: لازم می‌دانم با تشکر از حمایت‌های بی‌دریغ جنابعالی در فرآیند اجرای طرح‌های صنعت نفت، از تلاش‌های همکارانم در شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت پتروپارس هم قدردانی کنم که با وجود مشکلات و برخی محدودیت‌های موجود توانستند با تکیه بر توان، دانش و تجربه شرکت‌های داخلی و متخصصان توانمند ایرانی، این بخش از طرح را در میدان مشترک آزادگان جنوبی به سرانجام برسانند. بی‌تردید، تحقق این طرح گامی مؤثر در تولید پایدار نفت کشور و در زمینه ارتقای بهره‌مندی هرچه بیشتر از منابع مشترک نفتی است.