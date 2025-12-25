به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس هیات شمشیربازی استان کرمانشاه گفت: اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره با حضور شمشیربازانی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تا فردا (جمعه پنجم دی) در محل آکادمی شمشیربازی ادامه خواهد داشت.

دارابی گفت: در این اردو ملی پوشان اسلحه فلوره زیر نظر کادر فنی تیم ملی به اجرای تمرینات فنی و تاکتیکی می‌پردازند.

از ۱۵ ملی پوش دعوت شده به این اردو، چهار نفر به مسابقات آسیایی جاکارتا که پیش از پایان سال برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.

سینا خانی، ماهان قزوینه و علی ملکی به عنوان ورزشکار و علیرضا کهریزی نیز به عنوان مربی از کرمانشاه در این اردو حضور دارند.