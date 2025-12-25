پخش زنده
معاون سیاسی استاندار زنجان گفت: حمایت از خانواده، نقشی اساسی در مسیر توسعه پایدار کشور دارد و در صدر سیاستگذاریهای ملی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛علی صادقی، در حاشیه برگزاری سومین رویداد استانی جوانی جمعیت، بر اهمیت حیاتی حمایت از خانواده و توجه به مقوله افزایش جمعیت تأکید کرد و آن را فراتر از یک مسئله اجتماعی، یک ضرورت راهبردی برای آینده کشور دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان نسبت به پیامدهای بلندمدت و جبرانناپذیر بیتوجهی به رشد جمعیت هشدار دادو گفت: حمایت از خانواده یکی از مسائل بسیار مهم و اثرگذار در کشور است که در مسیر توسعه پایدار نقش اساسی ایفا میکند.
وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، جامعهای را که از سرمایه انسانی جوان بهرهمند باشد، دارای توانمندی بیشتری در حوزههای تولید، پایداری اجتماعی و حفظ ظرفیتهای فرهنگی دانست.
معاون استاندار، فرهنگسازی مؤثر را رکن اساسی در این مسیر معرفی کرد و افزود:نگاه به ازدواج و فرزندآوری باید بر پایه آگاهی، مسئولیتپذیری و حمایتهای عملی استوار باشد.
وی با بیان اینکه کشور در مقطع حساسی از تحولات جمعیتی قرار دارد، اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را وظیفهای همگانی برای تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و آحاد مردم خواند.
صادقی همچنین هدف از برگزاری این رویداد را صرفاً مراسم تقدیر ندانست و آن را فرصتی مهم برای شناسایی الگوهای موفق، ارزیابی عملکردها و تقویت همکاریهای فعالان حوزه جمعیت برشمرد.
در پایان این مراسم، از خانوادههای خوشجمعیت، فعالان رسانهای، نخبگان علمی، سمنها، بخشهای اقتصادی دوستدار خانواده و دستگاههای اجرایی برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت به عنوان نمونههای بارز مسئولیتپذیری و نگاه آیندهنگرانه قدردانی شد.