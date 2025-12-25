پخش زنده
سد کاظم آباد فسا با فعالیت سامانه بارشی اخیرحدود یک میلیون مترمکعب آبگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رییس منابع طبیعی شهرستان فسا گفت: بارندگیهای اخیر شهرستان فسا با بارش ۱۲۲ میلی متری سبب آبگیری دوباره سد خشک شده کاظم آباد با حجم حدود یک میلیون متر مکعب شد.
خسروانی افزود: این سد در سال ۱۳۸۶ آبگیری شده و امسال به دلیل کاهش بارش در تیرماه خشک و در بارشهای اخیر پاییزی امسال دوبار آبگیری شد.
وی بیان کرد: این سد میتواند باعث تقویت سفرههای آب زیرزمینی و چاه تلمبههای زیردست سد در روستاهای کاظم آباد، خیر آباد و دستجه شود.
شهرستان فسا در جنوب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.