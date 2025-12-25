به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید عباس عراقچی در نشست تبیین سیاست‌های خارجی کشور و شرایط منطقه که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان همراه بود، گفت: جنگ اخیر (جنگ ۱۲ روزه) یک تجربه بسیار گران‌قدر بود که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد و این جنگ داستان یک مقاومت قهرمانانه بود.

وزیر امور خارجه افزود: دشمنانی که تصور می‌کردند در عرض یکی دو روز، ایران را وادار به تسلیم بدون قید و شرط می‌کنند، در برابر مقاومت غیورانه ملت ایران، خود ناچار به تسلیم شدند. ملت ایران شهادت، پایمردی و عزت خود را بر تسلیم ترجیح داد.

سید عباس عراقچی با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از نظام و کشور در آن دوران گفت: دشمن نمی‌دانست که با شهادت هر سردار، سردار دیگری پرچم مقاومت را برمی‌دارد و در روز دوازدهم، بدون هیچ پیش‌شرطی پیام دادند که ملت ایران در برابر زورگویی تسلیم نخواهد شد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه این تجربه، ریشه در تاریخ کهن و تمدن چند هزارساله ایران دارد، گفت: علی‌رغم همه تحریم‌های ۴۰ ساله و حضور بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی در آن جنگ، ایران با سربلندی از این بحران عبور کرد.

سید عباس عراقچی در ادامه به توطئه جدید دشمن اشاره کرد و هشدار داد: به نظر می‌رسد توطئه جدیدی در راه است تا با ایجاد شرایط سخت اقتصادی، نارضایتی‌ها را افزایش داده و نظام را از داخل دچار مشکل کنند اما این آرزو نیز به گور خواهد رفت.

وزیر امور خارجه گفت: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت نیرو‌های مسلح، به‌کارگیری موشک‌های ساخت داخل و تلاش همگانی، بحران را پشت سر گذاشتیم، اکنون نیز باید دست به دست هم دهیم تا شرایط اقتصادی و تلاش دشمن برای تحمیل شرایط سنگین به جمهوری اسلامی را ناکام بگذاریم.

سید عباس عراقچی در عین حال مشکلات اقتصادی را تنها ناشی از توطئه خارجی ندانست و گفت: در داخل نیز مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها پرداخت؛ اما تحریم‌های خارجی و یک تلاش سازمان‌یافته برای بدتر نشان دادن اوضاع نیز وجود دارد.

وزیر امور خارجه همچنین در خصوص محدودیت سفر روس ها به کشور گفت: محدود مسافرت روس‌ها به ایران را پیگیری کردیم، امیدواریم به زودی رفع شود.

سید عباس عراقچی درباره نقش وزارت امور خارجه در شرایط کنونی، دو ماموریت اصلی را بیان کرد و گفت: مسیر رفع تحریم‌ها ادامه دارد و وزارت خارجه از هیچ فرصتی برای کاهش فشارهای بین‌المللی دریغ نخواهد کرد

وزیر امور خارجه ماموریت دوم را حمایت از اقتصاد داخلی و بخش خصوصی برشمرد و گفت: ماموریت داریم موانع اقتصادی داخلی را شناسایی و برطرف کنیم، مسیر صادرات و واردات را تسهیل کنیم و

ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای همسایه و جهان را تقویت کنیم.

عراقچی به اهمیت کالاهای فرهنگی-اقتصادی به ویژه فرش ایرانی اشاره کرد و گفت: هر فرش ایرانی که در خانه‌های خارجی دیده می‌شود، یک سفیر فرهنگی .ایران است و فرش علاوه بر جنبه اقتصادی، جنبه فرهنگی و هنری نیز دارد و باید موانع صادرات آن رفع شود.