به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت فرارسیدن دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت و همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، دهمین یادواره یازده شهید سرافراز ایزدشهر با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، پیشکسوتان دفاع مقدس و جمعی از مسئولان، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) این شهر برگزار شد.

در این مراسم سردار اهوازیان از فرماندهان دفاع مقدس و از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را مکتبی زنده، پویا و اثرگذار برای جامعه امروز دانست و گفت: شهدا متعلق به گذشته نیستند، بلکه اندیشه و راه آنان همچنان در میدان‌های واقعی نبرد، تعیین‌کننده و الهام‌بخش است.

وی با تأکید بر نقش یادواره‌های شهدا در تقویت روحیه انقلابی جامعه افزود: این مجالس، صرفاً مراسم یادبود نیست، بلکه میدان انتقال تجربه، بصیرت و ایمان به نسل جوان است و شهدا با عمل خود نشان دادند که راه حق، هزینه دارد، اما عزت‌آفرین است.

سردار اهوازیان به جنگ ۱۲ روزه ه اشاره کرد و گفت: در این نبرد، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان بومی، ایمان رزمندگان و راهبرد دقیق، توانست برتری میدانی و راهبردی خود را در برابر رژیم صهیونیستی به‌وضوح نشان دهد. حجم بالای شلیک موشک‌ها، دقت ضربات و گستردگی اهداف مورد اصابت، معادلات امنیتی دشمن را به‌طور جدی برهم زد.

وی افزود: در جریان این جنگ، دشمن متحمل تلفات انسانی و خسارات قابل توجهی شد؛ به‌گونه‌ای که سانسور شدید خبری و تلاش برای پنهان‌سازی ابعاد خسارات، خود گواهی بر ضربه‌پذیری جدی رژیم صهیونیستی و شکست محاسبات آن بود. این در حالی است که ایران اسلامی با مدیریت هوشمندانه میدان، ابتکار عمل را در اختیار داشت و اجازه نداد دشمن به اهداف اعلامی خود دست یابد.

این فرمانده دفاع مقدس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شهدای این نبرد را جوانانی تشکیل می‌دادند که نه دوران انقلاب را دیده بودند و نه دفاع مقدس را تجربه کرده بودند، تصریح کرد: همین نسل جوان، با ایمان، بصیرت و باور به مکتب شهدا، در میدان حاضر شد و نشان داد که قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی، ریشه در مردم و فرهنگ مقاومت دارد، نه صرفاً تجهیزات نظامی.

وی تأکید کرد: جنگ دوازده‌روزه ثابت کرد که دوران بزن‌ودررو برای دشمن به پایان رسیده و هرگونه خطای محاسباتی با پاسخ قاطع، دقیق و پرهزینه مواجه خواهد شد. این واقعیت، امروز به یک پیام روشن برای دشمنان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

سردار اهوازیان با اشاره به هم‌زمانی جنگ نظامی با جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن گفت: در کنار حملات میدانی، دشمن تلاش کرد با تحریف واقعیت‌ها، کوچک‌نمایی شکست‌ها و القای ناامیدی، افکار عمومی را هدف قرار دهد، اما هوشیاری ملت ایران و پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت، این توطئه را نیز ناکام گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم معمار همین قدرت بازدارندگی بود؛ فرمانده‌ای که با اخلاص، مردمی‌بودن و تبعیت محض از ولایت، پایه‌های جبهه مقاومت را چنان مستحکم بنا نهاد که امروز نیز ثمرات آن در میدان نبرد قابل مشاهده است.

در پایان این مراسم، حاضران با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از امنیت، استقلال و عزت جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.