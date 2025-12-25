پخش زنده
نخستین عمل موفق برداشت تومور مخچه در بوکان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان گفت: برای نخستینبار، عمل جراحی برداشت تومورمخچه با موفقیت کامل در بیمارستان شهید دکتر قلیپور این شهرستان انجام شد.
علی حسینزاده افزود: یک بانوی ۶۴ ساله که پس از انجام جراحی چشم در شهرستان سقز دچار سرگیجه و اختلال تعادل شده بود، با مراجعه به اورژانس بیمارستان شهید دکتر قلیپور بوکان تحت بررسیهای تخصصی قرار گرفت.
حسین زاده اظهارکرد: پس از انجام معاینات اولیه و سیتیاسکن توسط دکتر مهران بهرامی، جراح مغز و اعصاب، وجود یک تومور خونریزیدهنده در ناحیه مخچه تشخیص داده شد و پس از بررسیهای تکمیلی و رد سایر علل احتمالی، بیمار بهعنوان کاندید جراحی معرفی شد.
وی گفت: این عمل جراحی با تکیه بر توان علمی تیم جراحی، استفاده از تجهیزات پیشرفته و همکاری منسجم کادر درمان با موفقیت کامل انجام و تومور بهطور کامل از بدن بیمار خارج شد.
حسینزاده، با بیان اینکه وضعیت عمومی بیمار رضایتبخش است، افزود: بیمار هماکنون تحت مراقبتهای پس از عمل قرار دارد و روند درمانی وی بهخوبی درحال پیگیری است.
وی، این موفقیت را نقطه عطفی در ارتقای سطح خدمات درمانی شهرستان بوکان دانست و گفت: انجام این جراحی پیشرفته گام مهمی در مسیر خودکفایی درمانی منطقه محسوب میشود و میتواند درآینده موجب کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی دوردست و زمینهساز انجام جراحیهای تخصصیتر در شهرستان شود.
تا پیش از این، جراحیهای مغز و اعصاب پیشرفته در شهرستان بوکان نیازمند اعزام بیماران به مراکز درمانی در مرکز استان بود، اما با تجهیز بیمارستان شهید دکتر قلیپور و حضور متخصصان مجرب، اکنون امکان انجام جراحیهای پیچیده در سطح شهرستان فراهم شده است.