به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به تازگی، مستندی درباره نظامیان رژیم اسرائیل پخش کرد که آنان، فرهنگ نسل کشی و جنایات جنگی را که در دو سال اخیر در غزه مرتکب شدهاند، توضیح میدهند. این شبکه اعلام کرد برای حفاظت از نظامیان اسراییلی نام برخی از آنان بنا به درخواستشان حذف و گهگاه از صدا پیشهها استفاده شده است تا هویت این نظامیان پنهان بماند.
در این مستند چگونگی سوء استفاده از کودکان و نوجوانان فلسطینی، برای حفاظت از سربازان رژیم اسرائیل بیان میشود همچنین برخی اقدامات در جریان نسل کشی اسراییل در غزه افشا میشود.
دنیل، خدمه تانک:" ارتش اسرائیل یک برنامه برای استفاده از غیرنظامیان فلسطینی دارد تا آنان را سپر نظامیانش کند. نام این برنامه "طرح پشه" است. یعنی از نوجوانان فلسطینی، برای شناسایی مناطق خطرناک استفاده میکند تا اگر اتفاقی افتاد، باز هم فلسطینیان کشته شوند. در این طرح، برای این که سربازان اسرائیلی در رفتن به جاهای خطرناک، آسیب نبینند، به کودکان و نوجوانان فلسطینی، دوربین تصویربرداری یا تلفن همراه وصل میشود و آنان را ابتدا به داخل تونلها و جاهای ناشناخته خطرناک میفرستند تا با دیدن تصاویر، وضعیت آن جاها برای ارتش روشن شود. بدین ترتیب، هم جان نظامیان اسرائیل حفظ میشود هم فلسطینیان بیش از گذشته، جانشان به خطر میافتد. الان در غزه، هر واحد، ۳ نوجوان یا جوان فلسطینی را با این روش، به عنوان سپر انسانی، در اختیار دارد تا اطلاعات مورد نظر ارتش اسرائیل را فراهم کنند.