مراسم رونمایی از فرهنگ لغت بوسنیایی فارسی با حضور رئیس بنیاد ایرانشناسی کشورمان در سارایوو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، در این مراسم که در آن چهرههای علمی و دانشگاهی بوسنی و هرزگوین حضور داشتند، محمدحسین عباسی مدیر مؤسسه ابنسینا در سارایوو گفت: پس از آنکه در سال ۲۰۱۰ میلادی کار فرهنگ لغت فارسی بوسنیایی در مؤسسه به اتمام رسید، طرح تالیف فرهنگ لغت بوسنیایی به فارسی آغاز شد تا نیاز زبانی همه علاقهمندان و فراگیران زبان فارسی در منطقه بالکان را برآورده کند.