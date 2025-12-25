همزمان با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و در راستای کاهش ناترازی برق، دو نیروگاه خورشیدی صنعتی جدید در استان یزد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین طرح نیروگاه خورشیدی، ۸۰۰ کیلوواتی شرکت ریسندگی و بافندگی پتوی نیلگون است که بر روی سقف سوله‌های این واحد تولیدی در شهرک صنعتی یزد احداث شده و با اتصال به شبکه توزیع، به صورت رسمی وارد مدار بهره‌برداری شد.

این نیروگاه نقش مؤثری در تأمین بخشی از برق مصرفی واحد صنعتی و کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج بار روز ایفا خواهد کرد.

نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شرکت کاشی احسان میبد، نیروگاه دیگری است که در شهرک صنعتی جهان‌آباد به بهره‌برداری رسید.

این واحد به‌عنوان نخستین شرکت تولید کاشی که نیروگاه خورشیدی سقفی را بر روی سوله‌های صنعتی خود احداث کرده است، گامی مهم در راستای استفاده از انرژی پاک در صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شود.

با بهره‌برداری از این دو نیروگاه خورشیدی جدید، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه توزیع استان یزد به ۱۰۶.۵ مگاوات افزایش یافت.