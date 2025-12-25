تا روز جمعه پدیده مه و غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های آبادان و خرمشهر پیش بینی می‌شود.

پدیده مه و غلظت آلاینده‌ها در آبادان و خرمشهر

پدیده مه و غلظت آلاینده‌ها در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز وفردا جو پایداری در اغلب مناطق استان برقرار است که در این ایام پدیده غالب مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوبی، جنوب غربی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: از روز شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا روز سه شنبه (بویژه روز یکشنبه) در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندباد‌های لحظه‌ای، کاهش دما بویژه بعد از بارندگی، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و مه گرفتگی بویژه پس از بارندگی خواهد شد.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق است.