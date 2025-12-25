معاونت اقتصادی ریاست کابینه افغانستان از آغاز و بهره برداری ۹ طرح بزرگ انتقال و توزیع برق در استان هرات خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، معاونت اقتصادی کابینه افغانستان امروز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: ۹ طرح بزرگ انتقال و توزیع برق به ارزش حدود ۴ میلیارد افغانی (معادل ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار) با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه آغاز شد.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان گفت: کار اجرای شماری از این طرح‌ها در مراسم امروز آغاز شد و تعدادی دیگر از این طرح‌ها به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های انرژی، بهبود دسترسی ساکنان هرات به برق و حمایت از رشد اقتصادی افغانستان اجرا شده است.

به گفته مسئولان افغان، با بهره برداری از این طرح ها، ظرفیت انتقال و توزیع برق در استان هرات افزایش می‌یابد و زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و تجاری بیش از پیش فراهم خواهد شد.

این درحالی است که برق مصرفی هرات از ترکمنستان وارد می‌شود و چندی قبل، برق وارداتی این استان به علت برف و سرما به مدت چند روز قطع شده بود.

۷۰ درصد برق مورد نیاز مردم افغانستان، وارداتی است که از کشور‌های ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد می‌شود.

ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی کابینه افغانستان در این مراسم گفت: گام‌های عملی افغانستان برای رسیدن به خودکفایی در عرصه انرژی ادامه می‌یابد.

وی شرکت دولتی برق افغانستان را موظف کرد برق مورد بخش‌های صنعتی و تولیدی را تامین کند.