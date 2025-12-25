پخش زنده
امروز: -
میز خدمت جهادی با حضور نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیران ادارات شهرستان و مسئولان بخش کیاشهر در روستای سالکده بندر کیاشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این برنامه، اهالی روستا بهصورت چهرهبهچهره مشکلات، مطالبات و درخواستهای خود را با نماینده مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی مطرح کردند.
نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندر کیاشهر در ابتدای این نشست با تأکید بر همراهی مسئولان با مردم گفت: ما در کنار مردم هستیم تا برای حل مشکلاتشان تلاش کنیم و مطالبات بهحق مردم را محقق سازیم.
وی در ادامه گزارشی از روند پیگیریها و اقداماتی که تاکنون انجام شده ارائه داد و آخرین وضعیت هر یک از موضوعات را بهصورت شفاف تشریح کرد.
در ادامه این میز خدمت، مسئولان و رؤسای ادارات حاضر به بررسی مشکلات فردی و عمومی مردم پرداختند و راهکارهای قانونی را برای رفع آنها ارائه شد.
مردم نیز با مراجعه مستقیم به مدیران مربوطه، مطالبات خود را در چارچوب قانون پیگیری کردند.