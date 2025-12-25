به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،خدایی در نشستی با رسانه های محلی با اشاره به تجربه موفقیت آمیز پویش مصرف بهینه گاز در سال گذشته گفت:مدیریت مصرف گاز تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است و در نتیجه مشارکت مردم در سال گذشته حتی یک انشعاب گاز مردم استان قطع نشد که امیدواریم با توجه به فرهنگ غنی اهالی استان امسال نیز مردم استان مشارکت لازم را داشته باشند.

خدایی گفت:در راستای مدیریت مصرف گاز اجرای طرح همیار گاز در سراسر کشور آغاز شده است و استان آذربایجان شرقی با جذب ۳۳هزار همیار گاز رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی گفت:در قبل از انقلاب اسلامی در کشور تنها ۵۰ هزار خانوار به شبکه گازرسانی متصل بودند اما اکنون در استان آذربایجان شرقی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار اشتراک گاز وجود دارد.

وی با اشاره به خدمات شرکت گاز در استان گفت:تاکنون بیش از ۲۶ هزار و ۳۶۰ کیلومتر لوله گذاری در استان اجرا شده است که در نتیجه آن ۱۰۰درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۹/۵ درصد خانوار‌های روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.