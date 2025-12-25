به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر و از هفته هفتم، نماینده هندبال استان مرکزی که به لطف دو پیروزی متوالی هفته‌های گذشته با ۵ امتیاز خود را تا رده هفتم جدول بالا کشیده، میهمان تیم هم امتیاز با خود. فرازبام دهدشت است.

دهدشتی‌ها که با تفاضل کمتر یک رده پایین‌تر از هپکو در جای هشتم جدول قرار دارند، برای پیروزی در این دیدار خانگی، مسابقه سختی مقابل میهمان خود دارند.

تیم‌های هندبال هپکو اراک و فرازبام دهدشت از ساعت ۱۶ فردا جمعه در مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.