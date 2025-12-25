حمایت ارتش پاکستان از آتشبس فوری در غزه
نشست فرماندهان ارشد ارتش پاکستان به ریاست «فیلد مارشل سید عاصم منیر» رئیس نیروهای دفاعی این کشور برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: در این نشست حضار بر حمایت غیرقابل تغییر پاکستان از ملت فلسطین تاکید کرده و خواستار برقراری فوری و دائمی آتش بس در غزه شدند، همچنین مقامات بلندپایه نظامی علاوه بر بررسی جامع تحولات امنیتی داخلی و منطقهای، بر مواضع اصولی پاکستان درباره مسائل جهان اسلام از جمله حمایت از فلسطین تاکید کردند.
فرماندهان ارتش پاکستان همچنین بر ضرورت ارسال بدون مانع کمکهای انسانی و ایجاد یک مسیر قابل اعتماد برای تشکیل دولت مستقل و خودمختار فلسطینی تاکید کردند و این موضع را بخشی از اصول ثابت سیاست خارجی و امنیتی پاکستان دانستند.
در ادامه نشست وضع امنیت داخلی و خارجی پاکستان به صورت همه جانبه بررسی شد و آمادگی عملیاتی نیروها در برابر تهدیدات موجود و نحوه برخورد با عناصر تروریستی تحت حمایت هند و شبکههای پشتیبان آنان در دستور کار قرار گرفت.
پرداختن به موضوع فلسطین در این نشست در شرایطی صورت گرفت که در روزهای اخیر گمانهزنی ها و فضاسازی های رسانهای درباره احتمال اعزام نیرو از سوی پاکستان برای مشارکت در طرحهای مرتبط با غزه افزایش یافته و همزمان از فشارهای واشنگتن بر دولت اسلامآباد در محافل سیاسی و رسانهای سخن گفته میشود، این در حالی ست که مقامهای پاکستانی به صراحت اعلام کردهاند اسلامآباد تحت هیچ شرایطی در روند خلع سلاح حماس مشارکت نخواهد کرد.