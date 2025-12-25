به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: در این نشست حضار بر حمایت غیرقابل تغییر پاکستان از ملت فلسطین تاکید کرده و خواستار برقراری فوری و دائمی آتش‌ بس در غزه شدند، همچنین مقامات بلندپایه نظامی علاوه بر بررسی جامع تحولات امنیتی داخلی و منطقه‌ای، بر مواضع اصولی پاکستان درباره مسائل جهان اسلام از جمله حمایت از فلسطین تاکید کردند.

فرماندهان ارتش پاکستان همچنین بر ضرورت ارسال بدون مانع کمک‌های انسانی و ایجاد یک مسیر قابل اعتماد برای تشکیل دولت مستقل و خودمختار فلسطینی تاکید کردند و این موضع را بخشی از اصول ثابت سیاست خارجی و امنیتی پاکستان دانستند.

در ادامه نشست وضع امنیت داخلی و خارجی پاکستان به‌ صورت همه‌ جانبه بررسی شد و آمادگی عملیاتی نیروها در برابر تهدیدات موجود و نحوه برخورد با عناصر تروریستی تحت حمایت هند و شبکه‌های پشتیبان آنان در دستور کار قرار گرفت.

پرداختن به موضوع فلسطین در این نشست در شرایطی صورت گرفت که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ ها و فضاسازی‌ های رسانه‌ای درباره احتمال اعزام نیرو از سوی پاکستان برای مشارکت در طرح‌های مرتبط با غزه افزایش یافته و همزمان از فشارهای واشنگتن بر دولت اسلام‌آباد در محافل سیاسی و رسانه‌ای سخن گفته می‌شود، این در حالی ست که مقام‌های پاکستانی به‌ صراحت اعلام کرده‌اند اسلام‌آباد تحت هیچ شرایطی در روند خلع سلاح حماس مشارکت نخواهد کرد.