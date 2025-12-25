به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی جوهری در مراسم افتتاحیه نخستین دوره کارآموزی قضات بومی در استان بوشهر اظهار داشت: این طرح با هدف جذب نخبگان محلی، پاسخگویی بهتر به نیاز‌های اختصاصی استان و ارتقای رضایتمندی مردم در بوشهر در حال اجراست و الگویی برای سایر استان‌ها خواهد بود.

وی افزود: این طرح با پیشنهاد و پیگیری دادگستری استان بوشهر و تصویب در ستاد قوه قضاییه، با نگاه ویژه به بومی‌گزینی، جذب تحصیل‌کردگان و نخبگان استان طراحی و اجرا شده است.

جوهری گفت: رویکرد ما در این طرح، شناسایی، جذب و گزینش نیرو‌های مستعد محلی و ارائه آموزی‌های حرفه‌ای فشرده در مدت ۹ ماه است تا این افراد پس از دوره‌ای کیفی، به طور مستقیم وارد خدمت در دستگاه قضایی زادگاه خود شوند.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه با اشاره به نوآورانه بودن این مدل، اظهار داشت: شیوه اجرایی این کیفیت و با این شرایط خاص در استان‌های دیگر تجربه نشده بود و استان بوشهر در این زمینه پیشگام است و امیدواریم با همکاری توانمند اساتید بومی، دوره‌ای بسیار کارآمد و اثربخش برگزار کنیم.

جوهری دلیل تمرکز بر آموزش بومی را نیاز‌های تخصصی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به وجود مسائل خاصی مانند حقوق دریاها، فعالیت‌های صنعتی و ساحلی در استان بوشهر، نیازمند قضاتی حرفه‌ای و آشنا با این بستر هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آمار کشوری کارآموزان قضایی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سراسر کشور ۸۵۸ نفر کارآموز قضایی در مراکز استان‌ها مشغول آموزش هستند.

به گفته مدیرکل آموزش قوه قضائیه، نخستین دوره این طرح با ۳۰ نفر از منتخبان بومی آغاز به کار کرده و دوره دوم نیز به فاصله حدود یک ماه دیگر بعد از انجام روند احراز هویت با حضور ۳۰ نفر دیگر در استان بوشهر برگزار خواهد شد تا این روند به طور مستمر تداوم یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر هم از تحقق یکی از مهم‌ترین خواسته‌های دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه و پیگیری بی‌سابقه معاونت منابع انسانی، برای نخستین بار در کشور، گزینش کاملاً بومی قضات در بوشهر محقق شد تا مشکل دیرینه ماندگاری قضات غیربومی پس از سال‌ها حل شود.

مهدی مهرانگیز در جمع اعضای شورای قضائی استان و کارآموزان جدید قضائی اظهار داشت: در دو سفر رئیس محترم قوه قضائیه به استان بوشهر، مشکل اصلی ما را که "ماندگاری قضات غیربومی" بود، به صورت حضوری و مکتوب خدمت حضرت آیت‌الله محسنی‌اژ‌های ارائه کردیم که برخی ازقضات ما با بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی، به دلیل غیربومی بودن، استان را ترک می‌کردند.

وی با تقدیر از اقدام سریع قوه قضائیه گفت: با لطف ریاست محترم قوه، دستور جذب قضات بومی صادر شد و در معاونت منابع انسانیقوه قضائیه، با همتی بی‌سابقه مراحل ثبت‌نام، اعتبارسنجی علمی، گزینش و احراز صلاحیت در مدت کوتاه ۴ ماهه انجام شد.

مهرانگیز با اعلام آمار این طرح گفت: امروز افتتاحیه اولین دوره را با ۳۰ نفر برگزار کردیم. برای ۳۰ نفر دیگر نیز تنها مرحله احراز صلاحیت باقی مانده که تا یک ماه آینده تکمیل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تعداد قضات استان ۲۲۱ نفر است که با جذب این ۶۰ قاضی بومی، نزدیک به ۲۵ درصد به جمع قضات ما افزوده خواهد شد.

مهرانگیز در پایان با اشاره به تأثیر مستقیم این طرح بر خدمات قضایی به مردم گفت: با تزریق این نیرو‌های جدید و کاهش حجم پرونده‌های هر قاضی، قطعاً می‌توانیم با سرعت و دقت بیشتری عمل کرده و رضایتمندی مردم را بالا ببریم که این یک تحول بزرگ برای دادگستری بوشهر است.

این کارآموزان که از نخبگان دانشگاهی، کارمندان نمونه دادگستری و حوزویان هستند بعد از گذراندن دوره، در مدت ۹ ماه وارد دستگاه قضائی استان بوشهر می‌شوند.