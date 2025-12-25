در جلسه شورای راهبری تحول اداری، بر استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز برای تصمیم‌گیری اثربخش تاکید شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان با تأکید بر نقش محوری داده در حکمرانی بیان کرد: بررسی جزئی آمار مصرف گاز استان در بخش‌های مختلف، از خانوار تا صنعت و نیروگاه‌ها نشان داد تصمیم ابلاغ‌شده برای کاهش مصرف، با واقعیت‌های استان کرمان همخوانی ندارد و بر همین اساس، پیگیری برای اصلاح آن انجام شده است.

محمدعلی طالبی همچنین به سرعت بالای تغییرات اقتصادی از نوسانات نرخ ارز تا تغییر قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: استفاده از آمارهای قدیمی مانند داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵، دیگر پاسخگوی نیاز تصمیم‌گیری امروز نیست و می‌تواند مبنای تحلیل‌های نادرست قرار گیرد.

وی تأکید کرد: داده‌های دقیق و قابل اشتراک‌گذاری در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، مدیریت منابع آب، معادن و سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده دارند و نبود این داده‌ها باعث شده برخی طرح‌های قدیمی که زمانی توجیه اقتصادی داشته‌اند، امروز عملاً قابل اجرا نباشند.

بگفته وی: حکمرانی داده‌محور باید به یکی از محورهای اصلی برنامه تحرک‌بخشی توسعه استان تبدیل شود و مدیران استانی بدانند که بدون شناخت عدد و آمار، امکان مدیریت مؤثر وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان نیز گفت: برنامه‌های تحول اداری استان کرمان در راستای اسناد بالادستی و سیاست‌های ملی تدوین شده و تلاش می شود این برنامه‌ها با جدیت و سرعت در دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری شود.

محمدرضا وحیدی ارزیابی مأموریت‌محور با محور ارتقاء کیفیت خدمات، رعایت حقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی مردم، اجرای برنامه عملیاتی نظام حکمرانی داده‌مبنا در چارچوب برنامه نظام اداری دولت چهاردهم و همچنین توانمندسازی مدیران آینده استان از جمله محورهای اصلی این شورا است.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ طرح در سند تحرک‌بخشی استان پیش‌بینی شده و در سند تحول اداری پنج محور کلیدی تدوین شده است.