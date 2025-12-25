عشایر شهرستان خنج به صورت چهره به چهره، مسایل و مشکلات خود را با مسولان استان و شهرستان در میان گذاشتند.

تحویل هزار و ۶۰۰ پنل خورشیدی به عشایر فارس تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مدیر کل امور عشایر فارس گفت: در گردهمایی عشایر خنج که با حضور سران عشایر برگزار شد مسایل و مشکلات این قشر از جامعه در فرمانداری خنج مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی افزود: خسارت وارده به راه‌های عشایری، تامین علوفه دام، نصب پنل‌های خورشیدی و بهداشت و درمان از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی بیان کرد: بهسازی بیش از ۵۰ کیلومتر از راه‌های ایل رو در این شهرستان، تحویل هزار و ۶۰۰ پنل خورشیدی به عشایر فارس تا پایان امسال و در اختیار قرار دادن تانکر‌های آبرسانی به عشایر از مصوبات این جلسه بود.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.