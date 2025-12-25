وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: آینده ایران نه از نفت، بلکه از مدرسه، دانشگاه، خانواده و فرهنگ شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه در آیین نکوداشت مقام علمی و شخصیتی استاد علی قائمی‌امیری با اشاره به تجربه‌های تاریخی و خاطرات ثبت‌شده از پیش از انقلاب تاکید کرد: اگر امروز با چالش‌هایی مواجه هستیم ریشه آن در فاصله گرفتن از تربیت انسان توسعه‌یافته است.

سیدرضا صالحی‌امیری با بیان اینکه توسعه نفت‌محور، مسیر نادرست توسعه ایران بوده است، گفت: توسعه را از مسیر نفت که همچنان نفت بلای توسعه کشور است آغاز کردیم اما ریل توسعه ایران باید از مدرسه، دانشگاه، حوزه، نخبگان و خانواده عبور کند.

صالحی‌امیری با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی در جامعه ادامه داد: این چالش‌ها ناشی از فاصله گرفتن از زیست فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به رویکرد کلان دولت گفت: دولت از آغاز بر سه محور اساسی انسجام و وفاق ملی، امیدآفرینی اجتماعی و کارآمدی اجرایی تاکید دارد و ناامیدی، بزرگ‌ترین تهدید سرمایه اجتماعی و امید، موتور محرکه توسعه است.

وی با بیان اینکه دولت هیچ شأنی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیست، افزود: ما از گرانی، تورم و فشار‌های اقتصادی آگاه هستیم و خود را موظف به پاسخگویی و اقدام می‌دانیم.

صالحی‌امیری با اشاره به سیاست‌های کلان کشور و کاهش فشار بر مردم گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان مبتنی بر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمن و دیپلماسی برای تأمین منافع ملی است و این مسیر هزینه دارد.