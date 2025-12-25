پخش زنده
امروز: -
برنامههای «کوه گشت»، با بخشهای مختلف ورزشی، «طهرانشاط»، با موضوع توجه به یکدیگر و «میز اقتصاد»، با موضوع تشویق به خام فروشی با عوارض یکسان در زنجیره فولاد، از قاب تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کوهگشت»، با بخشهای مختلفی از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه «کوهگشت»، با بخشهای مختلف «با مردم» در کوهستان، طبیعت را به آتش نکشید، عکسهای همنوردان از طبیعت، مسابقه عقبعقب رفتن در جنوبگان، ماجراجویی در کوهستان با یکچرخ، ساعاتی با عوامل ستاد پیشگیری از حوادث در کوهستان، تجربهها و خاطراتی شنیدنی از تذکر ایمنی در کوه و طبیعت، سعی میکند تا لحظات ماندگاری از دل طبیعت را برای شما مخاطبان طبیعت دوست شبکه ورزش و ورزش کوهنوردی به ثبت برساند.
برنامه زنده و شاد «طهرانشاط»، این هفته با موضوع «توجه به یکدیگر» و به مناسبت ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، از شبکه تهران پخش میشود.
در این برنامه «محمدرضا قلمبر» (گوینده و بازیگر)، «گلچهره زند» (دوبلور و بازیگر) و «هادی برزگر» (خواننده) حضور خواهند داشت و در فضایی صمیمی به گفتوگو و اجرای بخشهای هنری خواهند پرداخت.
این برنامه به تهیهکنندگی «میلاد حقپرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، به مدت ۹۰ دقیقه پخش میشود و در کنار گفتوگوهای خودمانی، بخشهای نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» را نیز شامل خواهد شد.
برنامه «طهرانشاط»، کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که جمعه ۵ دی ساعت ۱۰، پخش میشود.
برنامه «میز اقتصاد»، امروز با موضوع تشویق به خامفروشی با عوارض یکسان در زنجیره فولاد از شبکه خبر پخش میشود.
در این برنامه، سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران و احسان دشتیانه، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد به عنوان میهمانان حضوری، به بررسی پیامدهای سیاست عوارض یکسان، تأثیر آن بر تولید، صادرات و ارزشافزوده در زنجیره فولاد کشور میپردازند.
همچنین ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت تلفنی در این برنامه حضور خواهند داشت و دیدگاه دولت و وزارت صمت درباره سیاستهای تنظیمگری، عوارض صادراتی و جلوگیری از خامفروشی را تشریح میکنند.
برنامه «میز اقتصاد»، با اجرای امیر اصلانخانی، ساعت ۱۴:۴۵ از شبکه خبر پخش می شود.