برف و باران در راه کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از بارش برف و باران به دنبال ورود سامانه بارشی جدید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهرهمند گفت: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی برای امروز پنجشنبه چهارم و فردا جمعه پنجم دیماه جو استان کهگیلویه و بویراحمد صاف تا قسمتی ابری بوده و در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
وی اظهار کرد: از بامداد و صبح روز شنبه ششم دی به تدریج جو استان تحت تاثیر موج ناپایدار بارشی قرار خواهد گرفت و تا اواخر روز پنجشنبه ۱۱ دی به تناوب تمامی مناطق استان را تحت تاثیر قرار میدهد.
سرپرست معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی موجب وقوع بارش برف و باران بار و رعد برق و تندباد شدید لحظهای میشود.
بهرهمند تصریح کرد: گستره و بخش اصلی بارشها از روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه ۶ و ۷ دی خواهد بود.
وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز به تدریج از فردا جمعه دمای شبانه و دمای بیشینه وز کاسته میشود.
بهره مند اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای لیشتر در شهرستان گچساران و چرام با بیشینه دمای ۲۰.۵ درجه سانتیگراد گرمترین و شهر یاسوج با کمینه دمای منفی ۰.۴ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.