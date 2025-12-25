سرپرست معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از بارش برف و باران به دنبال ورود سامانه بارشی جدید در استان خبر داد.

برف و باران در راه کهگیلویه و بویراحمد

برف و باران در راه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهره‌مند گفت: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی برای امروز پنجشنبه چهارم و فردا جمعه پنجم دی‌ماه جو استان کهگیلویه و بویراحمد صاف تا قسمتی ابری بوده و در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: از بامداد و صبح روز شنبه ششم دی به تدریج جو استان تحت تاثیر موج ناپایدار بارشی قرار خواهد گرفت و تا اواخر روز پنجشنبه ۱۱ دی به تناوب تمامی مناطق استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سرپرست معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی موجب وقوع بارش برف و باران بار و رعد برق و تندباد شدید لحظه‌ای می‌شود.

بهره‌مند تصریح کرد: گستره و بخش اصلی بارش‌ها از روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه ۶ و ۷ دی خواهد بود.

وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز به تدریج از فردا جمعه دمای شبانه و دمای بیشینه وز کاسته می‌شود.