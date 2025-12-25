رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تجلیل از محسن ساغری، استاد پیشکسوت پزشکی هسته‌ای، از دهه‌ها تلاش علمی و نقش ماندگار وی در بنیان‌گذاری و توسعه این رشته تخصصی در کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در نخستین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی از «محسن ساغری»، استاد پیشکسوت و مدیر گروه پزشکی هسته‌ای، به پاس دهه‌ها تلاش ماندگار علمی و نقش تاریخی وی در بنیان‌گذاری و توسعه رشته پزشکی هسته‌ای در کشور تجلیل کرد.

در پیام تقدیر محمد اسلامی آمده است: شکل‌گیری، تثبیت و بالندگی رشته پزشکی هسته‌ای در ایران، مرهون اندیشه ژرف، همت بلند و آینده‌نگری استادان فرهیخته‌ای همچون محسن ساغری و هم‌نسلان ایشان بوده است.

در ادامه این پیام تأکید شده است: جناب‌عالی با پایه‌گذاری ساختار‌های آموزشی و حرفه‌ای، تربیت نسل‌های متوالی از متخصصان و ترویج اخلاق علمی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، میراثی ماندگار بر جای گذاشته‌اید که امروز به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور شناخته می‌شود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: خدمات ارزنده شما نه تنها در تاریخ پزشکی هسته‌ای ایران، بلکه در اذهان و قلوب شاگردان و همکارانی که از محضر شما بهره‌مند شده‌اند، به نیکی ثبت شده است و آموزه‌های شما نشان داد که پیشگامی در علم، تنها به نوآوری فناورانه محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند شجاعت آغاز، استقامت در مسیر و تعهدی عمیق به انسان و جامعه است.

در پایان این پیام، رییس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند و اثرگذار این استاد پیشکسوت، از درگاه خداوند متعال برای وی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت کرده است.