هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان فردا با برگزاری دو دیدار آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیوهشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، فردا جمعه (۵ دی) با برگزاری دو دیدار وارد هفته دهم میشود.
در گچساران، تیم نفت و گاز که هفته گذشته نخستین پیروزی خود را در لیگ برتر جشن گرفت، این هفته میزبان سپاهان نوین اصفهان است. شاگردان اصغر نوروزنژاد درپی تداوم روند رو به رشد خود و کاهش فاصله با تیمهای میانه جدول هستند. در سوی مقابل، سپاهان نوین ۸ امتیازی در مصاف با نفت و گاز احیاشده، کار آسانی پیشرو نخواهد داشت.
در دیگر دیدار هفته دهم، فرازبام خائیز دهدشت در خانه میزبان هپکو اراک خواهد بود. هر دو تیم با پنج امتیاز در ردههای هفتم و هشتم جدول قرار دارند و هفته گذشته نیز شکست را تجربه کردهاند. هپکو تنها به دلیل تفاضل گل بهتر، جایگاه هفتم جدول را در اختیار دارد و این دیدار میتواند یکی از حساسترین رقابتهای میانهجدولی باشد.
سایر دیدارهای هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان به دلیل حضور ملیپوشان تیمهای استقلال کازرون، فولاد مبارکه سپاهان، سایپا تهران و مس کرمان در اردوی تیم ملی به ۱۶ بهمن موکول شده است.
برنامه کامل دیدارهای هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان:
جمعه ۵ دی – ساعت۱۶:۰۰
نفت و گاز گچساران – سپاهان نوین اصفهان
فرازبام خائیز دهدشت – هپکو اراک
بازیهای معوقه هفته دهم، ۱۶ بهمن:
سایپا تهران – سنگآهن بافق
استقلال کازرون – پرواز هوانیروز
فولاد مبارکه سپاهان – مس کرمان