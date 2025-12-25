آیت‌الله میلانی از مراجع بزرگ همراه و همدل با نهضت امام (ره) و دارای کنشی حکیمانه و شجاعانه در برابر عوامل غرب و اندیشه غربی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر حوزه‌های علمیه کشور روز پنجشنبه در کنگره پنجاهمین سال درگذشت آیت الله محمدهادی میلانی در مشهد گفت: اثرگذاری وی در بسیاری از میدان‌ها، بی‌نام و نشان و با اخلاص کامل بوده و این اخلاص، گوهر نابی است که طلاب امروز نیز باید در خود نهادینه کنند.

آیت‌الله علیرضا اعرافی افزود: سلوک معنوی و معرفتی آیت الله میلانی سنجیده و در پرتو کتاب و سنت شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: مرحوم میلانی علاوه بر تخصص در ابعاد فقهی و معارفی، در عرصه روابط مردمی کوشا، فعال، پیشرو و پیشگام بود و لحظه‌ای از توده‌های مردم جدا نبود، در عین حال ارتباطات نخبگانی وی نیز برجسته و ممتاز بود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: مرحوم میلانی شخصیتی بود که افزون بر معارف عمیق، ارتباطات گسترده و سلوک معنوی، دارای حس هدایتگری در درون و بیرون حوزه بود و در قم و مشهد، سرآغاز تحولاتی در نظامات علمی و آموزشی بر مدار تعادل بود.

آیت‌الله اعرافی با بیان اینکه آیت‌الله میلانی بر اساس سوابق درخشان در نجف و کربلا و ارتباطات گسترده در مشهد، شخصیتی جهانی و بین‌المللی داشت، اظهار کرد: او در ارتباط با ادیان و چهره‌های دیگر، دارای روی باز و اهل تعامل و گفت‌و‌گو و در برابر دشمن، اهل مقاومت بود.

او اظهار کرد: مرحوم میلانی در عرصه سیاسی، دارای فکری روشن بود، امواج مهاجم را به‌خوبی می‌شناخت و جایگاه خود را در این میدان بزرگ به درستی تشخیص می‌داد.

جامعیت علمی مرحوم میلانی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه جامعیت علمی کلید درک عظمت مرحوم میلانی است، افزود: شیوه تدریس تحلیلی و منحصر‌به‌فرد این مرجع فقید، الگویی بی‌بدیل برای اساتید حوزه و دانشگاه است.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ادامه داد: آنچه شخصیت پرآوازه این استاد بزرگ را ممتاز می‌کند، توانایی وی در ارائه درس‌هایی فراموش‌نشدنی هم برای طلبه مبتدی و هم برای پژوهشگر عمیق بود.

وی گفت: از خصایص بارز مرحوم میلانی این بود که حتی ساده‌ترین مسائل را با بیانی تحلیل‌محور و عمیق بیان می‌کرد و پیچیده‌ترین موضوعات در کلامش به شکلی بازگو می‌شد که با مقدمه‌چینی‌های دقیق، عمق مطلب حفظ می‌شد و در عین حال بیانی ساده و شیوا داشت که برای ضعیف‌ترین شاگردان نیز به خوبی قابل درک بود.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: وی در مباحث علمی چنان با ظرافت و نشاط برخورد می‌کرد که شور و اشتیاق علمی را در طلبه‌های جوان زنده و آنان را با انگیزه‌ای افزون به ادامه مسیر تحصیل و تحقیق ترغیب می‌کرد.

کنگره پنجاهمین سال درگذشت آیت الله میلانی صبح امروز با پیام رهبر معظم انقلاب در تالار قدس حرم مطهر رضوی آغاز شد و عصر نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی فقهی ادامه دارد.