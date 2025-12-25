پخش زنده
امروز: -
در راستای تنظیم بازار و بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته با کارگروه تنظیم بازار استان و دستور رئیس سازمان، توزیع مقدار ۲۰ تن برنج پاکستانی سوپر باسماتی با برند «فردین» در سطح شهرستان بجنورد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این محصول با قیمت مصرفکننده هر کیسه ۱۰ کیلویی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در مراکز تعیینشده در حال توزیع است و هدف از این اقدام، تأمین نیاز شهروندان و جلوگیری از نوسانات و افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار میباشد.
معاونت توسعه بازرگانی و مدیریت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر لزوم رعایت قیمتهای مصوب، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، مراتب را به ادارات جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاعرسانی نمایند.
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، اعلام کرد روند نظارت بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.