وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: آینده ایران، از مدرسه، دانشگاه، خانواده و فرهنگ ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری امروز در آیین نکوداشت مقام علمی و شخصیتی استاد علی قائمیامیری تاکید کرد: تجلیل امروز، تجلیل از یک پدیده علمی و فرهنگی است. این برنامه گامی کوچک برای قدردانی از شخصیتی است که بیش از پنج دهه به این سرزمین خدمت کرده و نامش در حافظه فرهنگی ملت ایران ماندگار است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از چالشهای کشور، غفلت تاریخی از سرمایه انسانی و نظام تعلیم و تربیت است، افزود: تعلیم و تربیت، نقطه عزیمت همه تحولات اجتماعی و فرهنگی است.
سیدرضا صالحیامیری با بیان اینکه توسعه نفتمحور، مسیر نادرستی است گفت: ریل توسعه ایران باید از مدرسه، دانشگاه، حوزه، نخبگان و خانواده عبور کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به آسیبهای اجتماعی افزود: این چالشها ناشی از فاصله گرفتن از زیست فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت است. زیست فرهنگی یعنی جامعهای که در آن همدلی، همدردی و کرامت انسانی جریان داشته باشد.
سیدرضا صالحیامیری با اشاره به رویکرد کلان دولت گفت: دولت از آغاز بر سه محور اساسی تاکید دارد؛ انسجام و وفاق ملی، امیدآفرینی اجتماعی و کارآمدی اجرایی. ناامیدی، بزرگترین تهدید سرمایه اجتماعی و امید، موتور محرکه توسعه است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: دولت هیچ شأنی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیست. ما از گرانی، تورم و فشارهای اقتصادی آگاهیم و خود را موظف به پاسخگویی و اقدام میدانیم.
سیدرضا صالحیامیری با اشاره به سیاستهای کلان کشور گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران همزمان مبتنی بر مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمن و دیپلماسی برای تأمین منافع ملی است این مسیر هزینه دارد و وظیفه دولت، کاهش فشار بر مردم است.