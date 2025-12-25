پخش زنده
نخستین همایش تخصصی آموزگاران پایه اول آمل با حضورفردوس حاجیان نویسنده کتابهای درسی ومعلم برتر سازمان جهانی یونسکو در دبیرستان حسن زاده پاشاکلای دشت سر آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیر آموزش وپرورش آمل درنامگذاری سیام آذر به عنوان «روز آموزش ابتدایی» گفت: این اقدام ارزشمند نشاندهنده توجه ویژه همکاران فرهنگی استان وشهرستان به دوره بنیادین آموزش ابتدایی است و میتواند به الگویی ملی برای سایر استانها تبدیل شود.
عسگری افزود:دراین دوره آموزشی ۲۶۰نفر ازمعلمان پایه اول شهرستان حضور داشتند وهدف از این همایش طرح توانمند سازی نیروی انسانی در قالب طرح توانا به مناسب هفته آموزش ابتدایی عنوان کرد.
مدیر آموزش وپرورش آمل تاکید کرد: آموزش ابتدایی صرفاً آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه آغاز شکلگیری شخصیت، خودباوری، عدالتخواهی و احترام اجتماعی در کودکان است.
وی گفت: مهمترین ویژگی معلم در این دوره، دوست داشتن دانشآموزان و درک تفاوتهای فردی آنان است؛ موضوعی که میتواند مسیر زندگی کودکان را بهطورجدی تحت تاثیر قرار دهد.
عسگریان معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش مازندران هم دراین همایش گفت:این همایش در استان وهم دیگرشهرها برگزار شد ویک رویدادی بود برای دیده شدن گروههای آموزشی و اطلسی از وضعیت آموزشی و تربیتی حوزه ابتدایی داشته باشیم